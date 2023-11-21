Sapanca Gölü'nde 3 günde 9 santimetre dikey yükseliş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son yağışlarla birlikte Sapanca Gölü’nde 9 santimetre bir dikey yükseliş gözlendiğini ve seviyenin 31.68’e kadar yükseldiğini açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2 şehirde 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara bölgesinin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü’ne gözü gibi bakıyor. Kaçak su kullanımı önleniyor, göl havzasında atılan her adım uzman ekiplerce takip ediliyor ve gölün doğal varlığının korunması için birçok biyolojik çalışma yürütülüyor. Büyükşehir, son kar ve sağanak yağışlar sonrasında Sapanca Gölü’nde 3 günlük süreçte 9 santimetre dikey yükseliş tespit edildiğini açıkladı. Bu çerçevede Sapanca Gölü’nün 31,59 olarak ölçülen dikey seviye 3 gün sonra ise 31.68’e yükseldi.