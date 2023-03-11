Sapanca Gölü'nde kano alabora oldu: 2 kişi yüzerek kıyıya çıktı

KOCAELİ (İHA) – Sapanca Gölü’nde kıyıdan açıldıktan bir süre sonra alabora olan kanodan göle düşen 2 kişi yüzerek kıyıya çıktı.

Olay, Sapanca Gölü Kurtköy mevkiinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi, kano ile Sapanca Göl’ünde gezintiye çıktı. Kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra kano alabora olarak devrildi. Göle düşen 2 kişi ise kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla kıyıya çıkan 2 kişinin durumlarının iyi oldukları öğrenilirken, ekipler incelemelerde bulundu.