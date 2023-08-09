Sapanca Gölü'nde teknede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Sakarya'da tekneyle Sapanca Gölü'nde gezinti yaparken sazlık alanda mahsur kalan 3 kişi, botla kurtarıldı.
Sakarya’da tekneyle Sapanca Gölü’nde gezinti yaparken sazlık alanda mahsur kalan 3 kişi, botla kurtarıldı.
Rüstem Paşa Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Abuç Caddesi mevkiinde meydana gelen olayda A.C., M.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Sapanca Gölü’nde tekneyle gezinti yaptıkları sırada rüzgarın da etkisiyle sazlık alana sürüklendi. Sazlıklar arasına sıkışan teknedeki 3 kişi mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kıyıya kadar uzanan sazlıkları geçemeyen ekipler, bölgede bulunan elektrikli botun sahibinden destek istedi. Bota bağlanan tekne iskeleye çekilerek, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.