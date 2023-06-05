Sapanca Gölü'nden çıkan atıklar görenleri şaşırttı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Sapanca Gölü ve çevresinde temizlik yaptı. Gölden çıkan lastik, cam, ahşap ve plastik atıklar çevrenin ve doğanın hassasiyetle korunması gerektiği gerçeğini gözler önüne serdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde örnek bir etkinlik düzenledi. Doğa dostu, çevreye duyarlı ve yeşili koruyan projeleriyle bilinen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları “Yarının Sakarya’sı için El Ele” programında buluşturdu. Büyükşehirin tüm birimleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü havzasında ve çevresinde geniş çaplı bir temizlik yaptı. Dalgıçların gölün içinde yaptığı temizlikte sudan araç lastiği, plastik malzemeler, cam ürünleri ve tıbbi atık malzemeler çıktı. Sakarya’nın ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağı olan göle atılan bu atıklar, çevreye karşı duyulan hassasiyetin artması gerektiği gerçeğini gözler önüne serdi. Ayrıca göl çevresinde de öğrenciler ve STK’lar tarafından geniş çaplı temizlik yapıldı. Piknik yapmak veya gezi için gelenlerin bölgeye attığı atıklar ve çöpler torbalara dolduruldu.

“Çevre bilinci demek gelecek demek”

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Çevreyi tek kelimeyle özetlersek çevre bilinci demek gelecek demek, çevre yoksa gelecek yok demektir. Eğer çevreye sahip çıkmıyorsak, çevreye gerekli ihtimamı göstermiyorsak, çevrenin koruma ve kullanma dengesini bozmuyorsak, gelecek var demektir. Tam tersi olursa gelecek yok demektir. Neye benzer; ‘harakiri’ insanın kendi kendini yok etmesi, çevreyle yok etmesi gibidir. Eğer çevre yok ediyorsa, kendini yok etmeye başlamış demektir. Onun için çevremize her geçen gün daha çok sahip çıkmamız gerektiğini yaşayarak görmekteyiz. O münasebetle bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde düzenlenen Sapanca Gölü Çevreye Duyarlılık etkinliği vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

“Sakarya’mız ilk önce doğasıyla ön plana çıkmaktadır”

Yüce, “İnsanoğlunun en baştaki görevi Mevla’mın bizlere emaneti olan tabiatı, canlı ve cansız tüm varlıklara müşfik davranmak, sevecen davranmak, onlara layıkıyla sahip çıkmaktan geçmektedir. Biz toplum olarak doğanın, çevrenin, yeryüzündeki her bir canlının böylesine kıymetli olduğu bir medeniyetten geliyoruz. İnsan ve çevre arasındaki bu ilahi ölçü bizim de hizmet anlayışımızın özünü oluşturmaktadır. Sakarya’mız ilk önce doğasıyla ön plana çıkmaktadır. Bizlere düşen sorumluluk ise bu doğayı koruyup, gelişim için elimizden geleni var gücümüzle yapmaktır. Bizler Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak her daim doğamızı ve doğanın mirası olan kaynaklarımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden yürütmekteyiz. Doğanın bizlere mirası olan Sapanca Gölümüzde üstüne çok çalışmalar gerçekleştirdiğimiz bir husustur. Sapanca Gölümüzü ve çevresini kirlikten korumak için paydaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz” diye konuştu.

“Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir doğa bırakabilmek en büyük görevdir”

Yüce, “Çevreye olan saygı ve duyarlılık bilincini yaymak, tüm canlılar için yaşanabilir bir doğa elde etmek için gündüz-gece demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir doğa bırakabilmek adına doğayı korumak, kirletmemek ve saygılı olmak bizlerin en büyük görevidir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün bu bağlamda her birimize doğaya saygıyı ve sevgiyi hatırlatmasına, çevremizin korumasının öneminin anlamımıza vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.