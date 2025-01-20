Sapanca Gölü'nden sevindiren haber: Göl seviyesi 13 santimetre arttı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, son yağışlarla birlikte göl seviyesinin 30,13’den 30,26’ye ulaştığını, 13 santimetre artan gölün 6 buçuk milyon metreküp su aldığını açıkladı. Alemdar, “Büyükşehir Belediyesi olarak gölümüzü korumaya, güzelliklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), son yağışların ardından Sapanca Göl havzasının yeniden genişlemeye başladığını açıkladı. 13 Ocak Pazartesi günü itibariyle etkili olan yağmurlar sonrasında göl seviyesinde bir haftada 6 buçuk milyon metreküplük artış yaşandı.

Bir haftada 13 santim yükseldi

30,13 seviyesinden 30,26 seviyesine yükselen gölün aylar sonra havzasında genişleme gözlendi. Kurak geçen sonbaharın ardından iskele ve sandallar havza dışında kalmıştı. Günlerce süren yağışların neticesinde göl havzasının yeniden iskele ve sandallara yaklaştığı gözlendi.

Göl yağışların ardından 6 buçuk milyon metreküp su aldı

Sapanca Gölü’nün son yağışlarla birlikte 6 buçuk milyon metreküp su aldığını ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, göl seviyesinin de 13 santimetre yükselerek 30,26’ya ulaştığını paylaştı. Alemdar, “Sapanca Gölü sadece şehrimizin değil bölgenin göz bebeği. Gölümüzü korumak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Biz de yeni projeler geliştiriyor, gölümüzü gelecek nesillere en iyi şekilde ulaştırmak için azami bir gayret ortaya koyuyoruz. İnşallah yağışların bu oranda devam etmesiyle göl seviyesinin maksimum kapasiteye ulaşacağını düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gölümüzü korumaya, güzelliklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.