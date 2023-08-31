Sapanca Gölü'ne 100 bin balık salındı

"Sapanca Gölü’nün Korunması ve Sürdürülebilir Ekosistem için Hayalet Ağların Temizlenmesi ve Balıklandırma Projesi" çerçevesinde Sapanca Gölü’ne 100 bin sazan salındı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın destek verdiği "Sapanca Gölü’nün Korunması ve Sürdürülebilir Ekosistem için Hayalet Ağların Temizlenmesi ve Balıklandırma Projesi" çerçevesinde Sapanca Gölü’ne balık salındı. Sapanca Gölü’nde hayalet ağları temizlenme çalışmaları devam ederken, projede göle 100 bin sazan da salındı. Eşme sahilinde düzenlenen programa Kartepe Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) Başkanı Engin Uztürk, Tarım İl Müdürü Levent Küçük ile davetliler katıldı. Programda balıklar göle salındı.