Şaphane tek yürek oldu

Şaphane Kaymakamlığı ve Belediyemizin koordinasyonunda toplanan yardımlar 4 kamyon ve 1 kamyonet ile Hatay'daki vatandaşlara ulaştırmak için dualarla uğurlandı.

Şaphane tek yürek oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Şaphane Kaymakamlığı ve Belediyemizin koordinasyonunda toplanan yardımlar 4 kamyon ve 1 kamyonet ile Hatay’daki vatandaşlara ulaştırmak için dualarla uğurlandı.

Konuyla ilgili Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” Kaymakamlığımız ve Belediyemizin koordinasyonunda esnaflarımızın, hayırsever vatandaşlarımızın, siyasi partilerin ve Kızılay’ın destekleriyle toplanan yardımlar 4 kamyon ve 1 kamyonet ile Hatay’daki vatandaşlarımıza ulaştırmak için dualarla uğurlandı. Gönüllülerimizi Allah’a emanet ediyor, afet bölgesinde yapacak çalışmalarından dolayı muvaffakiyetler diliyoruz.