Sara krizi geçirdiği iddia edilen sürücü, yol kenarındaki araca çarptı: 1 yaralı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobilin sürücüsü iddiaya göre sara krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki bir araca çarptı. Araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün sabah saat 09.00 sıralarında İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü iddiaya göre sara krizi geçirdi ve aracının kontrolünü kaybederek yol kenarında park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Cana geleceğine mala gelsin"

Kazaya karışan ve park halindeki aracın sahibi olan Mete Ertunç Sevilir, "Buradaki dükkanın sahibiyim. Maalesef dükkanın önünde park yeri olmadığı için aracımı karşı tarafa bıraktım. Aracımı bıraktıktan sonra dükkana geldim, kepengi açtım. Tam kasayı açacağım sırada böyle ’bam’ diye büyük çok güçlü bir ses geldi. Hemen kepengi tam açtım, içeriye baktım ama o sesin şokuyla kaldım. Maalesef şans bize vurmuş. Arabayı havada gördüm adeta. Hemen olay yerine koştum, baktım ki çarpan araçta biri sıkışmış. Sonrasında video ve fotoğraflar çektik. Allah korudu, çok şükür bir şeyi yoktu. Cana geleceğine mala gelsin tabii ki. Artık bakalım bundan sonrası ne olacak. İzlediğim görüntülerden anladığım kadarıyla çarpan şahsın sara krizi geçirdiği söyleniyor. Ya da bir anda hızlandığı görülüyor videoda. Çok sert bir şekilde çarpıyor, önce bir araca, ardından bizimkine. Ama o an tam olarak ne yaşandı bilemiyorum. Eğer gerçekten sara krizi geçirdiyse ki ben de geçmişte sara hastasıydım, hatta ameliyat da geçirdim bu durum anlaşılır. Ama başka bir şey varsa onu bilemem tabii ki" şeklinde konuştu.

Kazayla ilgili inceleme ise sürüyor.