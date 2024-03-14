Saraçoğlu Mahallesi'nin restorasyonu için 1 milyar 260 milyon TL harcandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara’nın simge alanlarından Saraçoğlu Mahallesi’nin restorasyonuna ilişkin, “Toplamda 1 milyar 260 milyon lira para harcadık biz buraya. Ama helali hoş olsun. Nihayetinde Ankara’nın bir tarihini ayağa kaldırmış olduk” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara’nın Çankaya ilçesinde Emlak Konut GYO tarafından restorasyonu tamamlanan Saraçoğlu Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki, Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen Saraçoğlu Mahallesi’nin Ankara’nın en önemli yapıları arasında yeri aldığını ifade etti. Saraçoğlu Mahallesi’nde gezerken tarihin hissedildiğini belirten Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

“44 tane tescilli eser var. Bunların da korunması şartıyla bir proje geliştirdik burada. Nihayetinde yapılan bu proje tabii ki kurullardan geçti. Ama kurullara girmeden önce de Ankara’daki sivil toplum örgütlerini, akademisyenleri toplayarak bu bölgeyle ilgili neler yapabileceğimizi de uzun uzun tartışmıştık. Bir ortak akıl neticesinde bu proje ortaya çıkmıştı. Birkaç yıldır da emek veriyoruz. Neticesinde geldiğimiz nokta itibarıyla bugün 119 tane konut var burada. 164 ofis, 104 dükkanımız ve 155 odalı bir otelimiz var.”

“Toplamda 1 milyar 260 milyon lira gibi bir para harcadık”

İnşa edilen yapıların ilerleyen dönemlerde satılarak veya kiralanarak bölgenin canlanacağını söyleyen Bakan Özhaseki, “Ankara’da insanların uğradıkları bir destinasyon merkezine ve akşam milletin gelip soluk aldığı bir merkeze dönecektir. Toplamda 1 milyar 260 milyon lira gibi bir para harcadık biz buraya. Ama helali hoş olsun. Nihayetinde Ankara’nın bir tarihini ayağa kaldırmış olduk. Bundan dolayı da mutluyuz. Hayırlı olsun Ankara’mıza” diye konuştu.

Öte yandan Saraçoğlu Mahallesi’nde daire, ofis satın almak veya kiralamak isteyen vatandaşlar için açık ihale düzenleniyor.