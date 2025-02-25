Şarampole uçan otomobil sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şarampole uçan otomobil sürücüsü yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çanakkale’den Balıkesir’in Edremit istikametine gitmekte olan Alaattin Erkul idaresindeki 16 CFV 60 plakalı otomobil, yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nusratlı rampalarında şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Alaattin Erkul yaralandı. Yaralan sürücü ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.