Şarampole uçan yolcu otobüsünün muavini: 'Artık istifa ediyorum'

İstanbul’dan Fethiye istikametine giderken Bursa’da şarampole uçan yolcu otobüsünde biri hamile 2 kişi yaralandı. Kazazede muavin, “Yıllardır bu işi yapıyorum. Artık istifa ediyorum” dedi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Alaşarköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Fethiye’ye giden yolcu otobüsü, Bursa’da otogara uğramak için otobandaki yol ayrımına gireceği esnada yağışlı havanın etkisiyle kayarak şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kazada 1’i hamile 2 kişi yaralandı.

Kazaya karışan otobüsün muavini Barış Akkuş, “15 yıllık muavinlik hayatımda böyle bir kaza yaşamamıştım. Şarampole doğru gitmeye başlayınca artık öldüğümüzü düşündüm. Ailemi kaybedeceğimi düşündüm. Zaten bu günden sonra artık bu işi yapmayacağım, istifa ediyorum” diye konuştu.

Otobüsü tırın sıkıştırdığını iddia eden 38 yaşındaki muavin, “Otobüsle ilerlediğimiz esnada Bursa otogarına uğramak istedik. Bu sırada bizi tır sıkıştırdı. Kaptanımız daha büyük bir kazaya neden olmamak için otobüsü kontrollü bir şekilde ağaçlık alana sürdü. Şarampole düştük, çok şükür ağır yaralanan olmadı. 15 yıllık iş hayatımda ilk defa böyle bir kaza yaşadım” ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili tahkikat ise devam ediyor.