Saray'da 'Dumansız Hava Sahası' denetimi gerçekleştirildi

Tekirdağ’ın Saray ilçesi genelinde, kapalı alanlarda sigara kullanımıyla ilgili denetim yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından kapalı alanlarda sigara kullanımının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan tütün yasağına yönelik, Saray ilçe genelinde 4207 sayılı "tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun uygulamaları" çerçevesinde, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu kapalı alanlar ve açılır kapanır sisteminde hizmet veren özel işletmeler denetlendi.

Denetime; Saray İlçe Kaymakamı Adem Ünal, İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Rabia Gül, Tütün Denetçisi Özge Bekdemir, emniyet ve basın mensupları katıldı. Kaymakam Ünal ve denetim ekibi tarafından yapılan denetimlerde iş yerlerinin "Dumansız Hava Sahası" planına uygunluğu kontrol edilirken, iş yeri sahipleri sigara içme yasağıyla ilgili mevzuat konusunda bilgilendirildi. Kaymakam Ünal, girdiği bir iş yerinde de asılı bayrağın yerinin uygun olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini belirterek, bayrak konusunda hassasiyetini dile getirdi.

Denetimlerde iş yeri sahipleri ve vatandaşların sigara yasağına uyduğu görülürken, denetimlerin devam edeceği bilgisi verildi. Öte yandan, yasaklı alanda sigara kullanımına tanık olan vatandaşların "Yeşil Dedektör" uygulaması ya da Bakanlığın ALO 184 iletişim hattı üzerinden şikayette bulunabilecekleri belirtildi.