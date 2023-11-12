Saray'da 301 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir evdeki aramalarda 301 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Saray'da 301 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir evdeki aramalarda 301 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyeti görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili E.B. isimli şahsın Ayaspaşa Mahallesi’ndeki adresinde yapılan aramada toplamda 301 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.