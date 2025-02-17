Saray'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Saray'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray Küçükyoncalı Mahallesi’nde kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında yapılan operasyonda, H.A., M.S., F.K., Z.A., E.K. ve B.T.’nin kaçak kazı yaptıklarını tespit etti. Ekiplerce şüpheliler yakalandı. Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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