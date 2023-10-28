Saray'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yasaklı madde ele geçirilirek 1 şüpheli yakalandı.

Saray'da uyuşturucu operasyonu
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yasaklı madde ele geçirilirek 1 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi için yapılan çalışmalarda Saray Asayiş Büro Amirliğince Y.D. isimli şahsın Pazarcık Mahallesinde bulunan ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 52.8 gram Hint Keneviri olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Y.D isimli şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman