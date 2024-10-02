Saray'da yarım ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi'nde bağ evinde sahte rakı ve şarap üretimi yapıldığı tespit edildi. 478 litre el yapımı rakı ve 80 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

Saray'da yarım ton sahte içki ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi’nde bağ evinde sahte rakı ve şarap üretimi yapıldığı tespit edildi. 478 litre el yapımı rakı ve 80 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Çukuryurt Mahallesi’nde F.A. isimli şahsın bağ evinde sahte içki ürettiğini belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 478 litre el yapımı rakı, 80 litre el yapımı şarap ve bir damıtma sistemi ele geçirildi. Şüpheli F.A., ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb