Saray fasulyesi ıslah çalışmaları sonuç verdi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde belediye ziraat teknikerlerinin 4 yıldır üzerinde çalıştığı Saray fasulyesi ıslah çalışmalarının sonuç verdiği bildirildi.

Saray Belediyesi tarım birimi çalışanlarından Ziraat Teknikeri Dağlar Pekdemir ve Tarım Birimi Sorumlusu İbrahim Beyaz’ın 4 yıldır üzerinde çalıştığı Saray fasulyesi ıslah çalışmalarında sona gelindiği belirtildi. Üç yıl önce pembe fasulye ve iri fasulye arasında gen transferi yapılarak elde edilen Saray fasulyesinin üretime hazır hale geldiği ifade edildi.

"Yeni bir fasulye cinsi ürettik"

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, tarım birimlerinin tohum ıslah çalışmalarının sürdürdüğünü ifade ederek, "Tarım birimi çalışanlarından Ziraat Teknikeri Dağlar Pekdemir ve Birim Sorumlusu İbrahim Beyaz’ın 4 yıldır sürdürdüğü tohum ıslah çalışmaları sonuç verdi. Islah çalışmaları sonucu ilçemize ait yeni bir fasulye cinsi ürettik. Birinci yıl çiçeklerindeki erkek organlar alınarak sadece dişi organ bırakıldı. Çiçek ve tohum rengi hoş görünen pembe fasulye ile iri ve kolay pişen tohum seçilerek gen transferi yapıldı. İkinci yıl elde edilen iri tohumlar tekrar ekilerek, bölgeye uyumlu türle gen transferi yapıldı. Bu yıl üçüncü yıl sezon sonunda istenilen çeşit elde edilmiş olacak. İri tohumlu, kırmızı renkli, kolay pişen ve bölgemizin iklim şartlarına uyumlu sırık fasulye tohumu elde edilecek. Saray fasulyesi adını verdiğimiz fasulyelerimizin önümüzdeki sezon halkla buluşturmak için tohum üretimi ve bakım çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

"Saray fasulyesini vatandaşlarla buluşturacağız"

İki yıldır ata tohumdan elde ettikleri tohum ve fideleri ücretsiz olarak halkla buluşturduklarını belirten Erkiş, gelecek sezon Saray fasulyesi tohumlarını da vatandaşlarla buluşturmayı planladıklarını ifade etti.