Sarı Destek projesiyle D vitamini bilinci artıyor

D vitamini eksikliğine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen Sarı Destek projesi, bu yıl İstanbul Sarıyer’de bir ortaokulun duvarlarını renklendirerek farkındalık oluşturdu.

Her yıl 2 Kasım D Vitamini Günü kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi "Sarı Destek" ile Orzax, bu yıl eğitime anlamlı bir katkı sundu. Proje kapsamında İstanbul Sarıyer Fahrettin Aslan Ortaokulu’nun duvarları boyandı. Bu yıl, okulun fiziki koşullarını iyileştirmeye yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen projede, sınıflarını kendi imkanlarıyla güzelleştiren öğretmenlerin çabaları motivasyon kaynağı oldu. Bu motivasyonla harekete geçen Orzax, okulun tüm duvarlarını boyayarak öğrencilere daha renkli ve motive edici bir eğitim ortamı sundu. Bu çalışmayla çocuklara ilham veren bir eğitim ortamı sunulurken, toplum sağlığına katkı sağlanması ve sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal bilinç üzerindeki etkisine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Orzax Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2 Kasım Dünya D Vitamini Günü etkinlikleri kapsamında bir araya geldik. Bu gerçekleştirdiğimiz dördüncü etkinliğimiz. İlk yıl Darülacezede çocukları ve yetişkinleri ziyaret ederek güzel bir gün geçirmiştik. İkinci yıl Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen çocuklarımızla bir araya gelerek D vitamini konusunda farkındalık oluşturmak ve onlara destek olmak için etkinlik geliştirdik. Üçüncü etkinlikte İstanbul Sarıyer’de çocuk parkını yenileyerek çocuklara armağan etmiştik. Bugün ise Fahrettin Aslan Ortaokulu’nda gerçekleştirdik. Eğitim ile bugünden geleceğe bir köprü kurabileceğimize inanıyoruz. D vitamini insan metabolizmasının sağlıklı çalışması için çok önemli fonksiyonlara sahip. Daha sağlıklı yaşama adım atmak için farkındalık çalışmalarını sürdürüyoruz."

Orzax Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Müge Turan da projeye dair açıklamalarda bulundu. Turan, "Orzax olarak toplum sağlığına yönelik gıda takviyeleri sunan bir şirketiz. Son yıllarda hızlı yaşam temposu ve hava kirliliği gibi faktörlerden dolayı gerekli besin bileşenlerini yeterince alamıyoruz. Dışarıdan çeşitli gıda takviyeleri almaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle de toplumda farkındalık oluşturmak için projeler gerçekleştiriyoruz. Toplumun çok önemli bir bölümünde D vitamini eksikliği görülüyor. Amacımız toplumda farkındalık oluşturmak" diye konuştu.

"Güneş koruyucu kremler D vitamini sentezini engelliyor"

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi, Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof. Dr Serap Karaman da D vitamini eksikliğinin toplumda çok yaygın olduğunu vurgulayarak, "D vitamini eksikliği halk tarafında sadece kemik sağlığında önemli olduğu biliniyor. Fakat kemiklerin çok ötesinde etkileri var. Beyin fonksiyonlarından bağışıklık sistemine kadar birçok sistemi etkileyebiliyor. D vitamini eksikliği önemli bir sağlık sorunu. Her 10 kişinin 9’unda bu eksiklik görülebiliyor. Güneş D vitamini aktivasyonu için çok önemli. Güneş ışınlarını cildimize günlük en az yarım saat almamız gerekiyor ki D vitaminini sentezleyebilelim. Güneş koruyucu kremler D vitamini sentezini engelliyor" ifadelerini kullandı.

"Sarı Destek" projesi ile toplumsal etki oluşturma hedefini sürdüren Orzax, çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra ruhsal iyi oluş hallerine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Her yıl farklı bir toplumsal ihtiyaca dokunan bu proje, hem farkındalık oluşturuyor hem de pozitif sosyal değişim için bir katalizör görevi üstleniyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda da toplum sağlığını çok boyutlu ele alan projelerle etki alanını genişletmeyi hedefliyor.