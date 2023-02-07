Osmaneli Belediyesi Millet Bahçesinde yer alan Sarı Kız Gölü’nün halkın kullanımına açılacağı tarih belli oldu.

Yaptığı açıklamada ‘Sarı Kız Gölü’nün 2023 yılında halkın kullanımına açılacağını belirten Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilecik mitinginde devam eden Osmaneli Millet Bahçemiz olarak konuşmasında söz ettiği Yatırımı hızla gerçekleştiriyoruz. Özellikle halkımızın bayan ve erkekler olarak ayrı ayrı planladığı ‘Sarı Kız Gölü’ ile tatil için ideal yüzme, güneşlenme ve su sporları ve de etkinlik ihtiyacımız karşılanacak. Hızla yapımına devam ettiğimiz tesisleri bu yaza yetiştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.