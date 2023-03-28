Sarıbekirler bölgesi baştan sona yenileniyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Sokak Yenileme Projeleri” aralıksız devam ediyor. Yaptığı çalışmalarla ilçenin birçok mahallesini modern bir görünüme kavuşturan Silivri Belediyesi, geniş kapsamlı sokak iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Silivri Belediyesi öncülüğünde BEDAŞ ve Türk Telekom iş birliğiyle Alibey Mahallesi Sarıbekirler Bölgesi olarak bilinen sokaklarda altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları başladı. Altın Sokak, Kocabayır Sokak, Gümüş Sokak, Derin Sokak, Berrak Sokak, Kosova Sokak, Erciyes Sokak, Bizim Sokak, Ali Kalfa Sokak, Tunç Sokak, Mehmet Sokak, Mehmet Yıldız Sokak, İhsan Sarıbekir Sokak, Santral Sokak, Tepeüstü Sokak, Göçmen Sokak ve Zeki Yüksel Sokak’ta toplam 3.408 metre alanda yapılacak çalışmalar tamamlandığında bölge yepyeni bir görünüme kavuşmuş olacak.

BAŞKAN YILMAZ: “MERKEZDEN EN ÜCRA KÖŞELERE KADAR ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Alibey Mahallesi’ndeki sokak iyileştirme çalışmalarını değerlendiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak ilçemizin merkezinden en ücra köşelerine kadar gerçekleştirdiğimiz sokak yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Alibey Mahallesi Sarıbekirler Bölgesi, uzun zamandır ihmal edilmiş sokak ve caddelere sahipti. Bedaş iş birliğiyle tehlike arz eden ve görüntü kirliği oluşturan beton direkleri kaldırıyoruz, havai hatları yer altına alıyoruz. Türk Telekom iş birliği ile de internet ve telefon altyapı tesisini yeniliyoruz, havai hatları yer altına alıyoruz. Asfaltlama, kaldırım, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarıyla bu bölgeyi vatandaşlarımıza layık pırıl pırıl sokaklara ve modern bir görünüme kavuşturmuş olacağız. Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

