Sarıgöl Ziraat Odası meclis üyeleri ilk oturum ücretlerini depremzedelere bağışladı

Manisa’nın Sarıgöl Ziraat Odasının yeni meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis üyeleri aldıkları ortak kararla oturum ücretlerini depremzedelere bağışladı.

Sarıgöl Ziraat Odası’nın yeni seçilen meclis üyeleri yaptıkları ilk toplantıda oturum ücretlerini toplu olarak depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Yeni meclis üyelerimizle yapmış olduğumuz ilk oturum ücretini sadece ülkemizi değil tüm dünyayı sarsan iki büyük depremde zarar gören vatandaşlarımız için bağışlama kararı aldık. Ortak aldığımız bu karardan dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm milletimize de baş sağlığı diliyoruz" dedi.