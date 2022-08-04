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Sarıgül: 'Gelin, bir af çıkaralım, adı da 'toplumsal barış' affı olsun'
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Sarıgül: 'Gelin, bir af çıkaralım, adı da 'toplumsal barış' affı olsun'

Türkiye Değişim Hareketi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, af çağrısını yineleyerek, Gelin, bir af çıkaralım. Adı da 'toplumsal barış' affı olsun dedi.

Sarıgül: 'Gelin, bir af çıkaralım, adı da 'toplumsal barış' affı olsun'
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çorlu Kapalı Cezaevi önünde daha önce yaptığı af çağrısını yineledi. Sarıgül, “Yaptığım af çağrısının üç gerekçesi var. Birincisi toplum gergin, huzursuz, mutsuz, yüzler gülmüyor. Toplumsal bir kucaklaşmaya ihtiyaç var. Siyasi partiler olarak bu ortamın sağlanmasına öncülük yapmalıyız. İkincisi cezaevlerinin 270 bin kapasitesi var. 320 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 7 kişilik koğuşlarda 30-40 kişi kalıyor. Cezaevleri bırakın ıslah etmeyi en temel ihtiyaçları dahi karşılayamıyor. Ayrıca adli bir hata nedeniyle haksız yere cezaevine düşen, işlediği suçla aldığı ceza arasında orantısızlık olan mahkumlar var. Bu durum adalet duygusunu zedeliyor” dedi.

Bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunduğunu aktaran Sarıgül, “Gelin, bir af çıkaralım. Adı da ’toplumsal barış’ affı olsun. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim. Cezaevlerinden çıkacak insanlara da maddi, manevi, psikolojik destek verelim. Onlara sahip çıkalım. Çorlu Cezaevi önünden Türkiye’min vicdanına sesleniyorum. Affet Türkiye. Anaların hasretini dindirmek için affet. Çocukları sevindirmek için affet. Haksızlığa uğramışlar için affet. Geçmişi geride bırakmak için affet. Dünün yaralarını kapatmak için affet” diye konuştu.

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Emeklilikte yaşa takınlar konusuna da değinen Sarıgül, "Buradan AK Parti Meclis Grubu yönetimine çağrıda bulunuyorum. TBMM’yi EYT konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırın. Ekim ayını, yılsonunu, seçim takvimini beklemeden bu sorunu çözün. Türkiye Değişim Partisi olarak hak arama mücadelesi veren EYT’lilerin yanındayız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çerçevesinde Şırnak’ın Uludere ilçesine gitmesi ile ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Sarıgül, “Bu durumu olumlu buluyor ve önemsiyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak dünya barışına ve ülke barışına hizmet eden yarayan her hareketi destekleriz. Kucaklaşmak, helalleşmek iyidir. TDP mağrurların değil mağdurların yanındadır. O olayda 34 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 19’u çocuktu. Çok üzücü bir olaydı. Hepsine tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerin acısını hissediyor ve paylaşıyorum. Bu olayın ve Zaho’nun arkasında ABD vardır. Hatırlarsanız, olayın ardından ‘yanlış istihbarat’ tartışmaları yaşanmıştı. Arkasında ABD parmağı olduğu konuşulmuştu. Amerikan ve Fransız gazetelerinde buna dair haberler çıkmıştı. Ben hem bu olayın hem de geçen ay Zaho’da yaşanan olayın arkasında ABD olduğunu düşünüyorum. ABD, buna benzer olayları dünyanın her yerinde yapan bir ülkedir. Sicili bu tip olaylarla doludur. Yıllar sonra da bunu da itiraf ederler. Dünyada insanlığa yakışmayan ne kadar olay varsa içinde veya arkasında ABD vardır. Hep söyledim. Bugün bir kez daha söylüyorum; Türk- Kürt kardeştir, ABD kalleştir” şeklinde konuştu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) iptaline ilişkin de değerlendirmede bulunan Mustafa Sarıgül sınavın iptal edilmesini olumlu karşıladığını sözlerine ekledi.

İHA
Editör

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