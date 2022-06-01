Sarıgül, Metris Cezaevi önünde 'af' çağrısını yineledi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, af çağrısını yineledi.

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  • 01.06.2022 20:25
  • Güncelleme: 01.06.2022 23:45
Sarıgül, Metris Cezaevi önünde 'af' çağrısını yineledi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, af çağrısını yineledi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve parti yöneticileri 9 Nisan’da yaptığı af çağrısı için Metris Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu önünde mahkum yakınları ile bir araya geldi. Ailelerle sohbet eden Sarıgül, yanına gelen mahkum yakını yaşlı bir kadını dinledi. Sarıgül, burada yaptığı açıklamada, “Affet Türkiye!” çağrısını hatırlatarak, "Yargılama süresi içerisinde pandemi koşulları nedeniyle gözden kaçan bazı konular olduğu bilgisi bize ulaşmaktadır. O nedenle vicdanlı Türkiye’mden, merhametli Türkiye’mden anneler için af istiyoruz. Çocuklar için ’affet Türkiyem’ diyorum. Anneler babalar için ’affet Türkiye’m’ diyorum" ifadelerini kullandı.

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Siyasi değil, vicdani bir çağrı yaptığını vurgulayan Sarıgül, "Annelerin mutlu olması için ’affet Türkiyem’. Çocukların mutlu olması için ’affet Türkiyem’ diyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin şefkatiyle evlatlarına, kendi vatandaşlarına gerçekten kol kanat gereceğine inanıyorum. Bütün siyasi partileri affet Türkiye’m kampanyamıza davet ediyorum. Cezaevlerinin rahat etmesi için Türkiye’nin toplumsal bir barışa kardeşlik hukukuna ihtiyacı var. O nedenle kardeşlik hukuku için affet Türkiyem, toplumsal barış için affet Türkiyem, bir kere daha anneler ve babalar için affet Türkiye’m” ifadelerini kullandı.

İHA

SHA Editör
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