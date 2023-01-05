Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümünde bin 336 kilometre yol gidecekler

Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği üyeleri, Sarıkamış Harekatı’nın 108. yıl dönümü dolayısıyla Kars’ta düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere otobüsle Kocaeli’den yola çıktı.

Kars Valiliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinesinde 6-8 Ocak tarihleri arasında “Biz hep aynı izdeyiz’’ sloganıyla düzenlenecek olan Sarıkamış Şehitlerine Vefa Yürüyüşü’ne ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’nden de yoğun katılım sağlanıyor. Merkezi Yenikent Mahallesi’nde yer alan Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği üyeleri de Sarıkamış Harekatı’nın 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Kocaeli’den çıktı. Yolculuk öncesi Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Burhanettin Özçelik ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen programa katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Sarıkamış Harekatı’nın yıl dönümünde şehitlerimizi anma etkinliklerine katılmak üzere Kars’a hareket eden Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği üyelerimizi dualarla yolcu ediyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” açıklamasında bulundu.