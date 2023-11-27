Sarımeşe'ye 310 ton asfalt

Kartepe Sarımeşe Mahallesi'ndeki Ebruli Sokağa 310 ton binder asfalt serimi yapıldı.

Sarımeşe'ye 310 ton asfalt
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kartepe Sarımeşe Mahallesi’ndeki Ebruli Sokağa 310 ton binder asfalt serimi yapıldı.

Kartepe Belediyesi ekipleri, 220 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki Ebruli Sokağa 310 ton binder asfalt serimi yaptı. Asfalt serim çalışmalarının tamamlanması sonrasında ekipler çevre düzenlemesi yapacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemiz genelinde üst yapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ulaşım alanında yaptığımız yatırımlar ile her geçen gün büyüyen ve gelişen Kartepe’mizin tüm mahallelerini güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşturmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman