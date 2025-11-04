Sarımeşe'ye modern spor tesisi

Sarımeşe Spor Kulübü, Tugay Adak Spor Sahası yanında inşa edilen modern tesisine kavuşmak için gün sayıyor.

Kartepe Belediyesi tarafından, Sarımeşe Mahallesi’nde Tugay Adak Spor Sahası yanında inşa edilen ve tamamlanmak üzere olan kulüp binası, sporcuların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Modern tesiste çok amaçlı kullanım alanları, soyunma odaları ve idari ofisler yer alacak.

Tesiste incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kulüp binamız hızla ilerliyor. Yeni bina burada spor yapmak isteyen sporcularımıza ve gençlerimize kolaylık sağlayacak. Sporun, gençliğin ve birlikteliğin önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu proje de bu vizyonun bir yansıması" dedi.

İnceleme sırasında Başkan Kocaman’a Sarımeşe Spor Kulüp Başkanı Fatih Çelikbilek ve yönetimi de eşlik etti.