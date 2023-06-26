Sarıyar Barajı'na inşa edilen Adnan Menderes Seyir Terası hizmete girdi

Adnan Menderes’in ilk HES Barajı olan Sarıyar Barajı’nın yapım çalışmalarını izlediği alana seyir terası inşa edildi.

Ankara’nın Nallıhan ilçesi Sarıyar Mahalesi’nde bulunan Türkiye’nin ilk HES barajı olma özelliğine sahip Hasan Polatkan Barajı’nda yer alan Menderes Köşkü, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’ın girişimleri ile yeniden düzenlendi.

Barajın bulunduğu kayalıkların üzerinde manzaraya hakim bir bölgede yer alan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in Sarıyar Baraj inşaatını belirli zamanlarda gelerek buradan takip ettiği, halk arasında Menderes Köşkü olarak bilinen seyir terasının ve çevresinin düzenlenerek bölge turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "Merhum Adnan Menderes’in aziz hatıralarını yaşatarak, ilçe turizmine hizmet etmek amacıyla Sarıyar Hasan Polatkan Barajı kenarında yapımını tamamladığımız bu özel seyir terası ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunacak. Adnan Menderes Seyir Terasımız Nallıhan’ımıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Nallıhan’ın Sarıyar Mahallesi’nde bulunan Sarıyar Barajı (Hasan Polatkan Barajı) Sakarya Nehri üzerinde 1951-1956 yılları arasında inşa edilmiş ilk hidroelektrik enerji üretimi yapan barajdır. Beton ağırlık tipi olan barajın gövde hacmi 568 bin metreküp, akarsu yatağından yüksekliği 90 metredir. 2 Aralık 1956 yılında yapılan açılışını devrin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes gerçekleştirmişti. Baraja, 1987 yılında eski Maliye Bakanlarından Hasan Polatkan’ın ismi verilmişti.