Sarıyer Ayazağa'da bir kağıt deposunda yangın çıktı. Ormanlık alanın hemen yanında bulunan depoda çıkan yangın nedneiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Sarıyer Ayazağa'da bir kağıt deposunda yangın çıktı. Ormanlık alanın hemen yanında bulunan depoda çıkan yangın nedneiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Sarıyer Ayazağa'da bir kağıt deposunda yangın çıktı. Ormanlık alanın hemen yanında bulunan depoda çıkan yangın nedneiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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Sarıyer Ayazağa’da bir kağıt deposunda yangın çıktı. Ormanlık alanın hemen yanında bulunan depoda çıkan yangın nedneiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.