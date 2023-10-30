Sarıyer Belediyesi en değerli parsellerini satışa çıkardı

Sarıyer Belediyesi kendi mülkiyetinde olan Zekeriyaköy ve Uskumruköy’de bulunan parsellerini satışa çıkardı. Sarıyer Belediyesi’nin borç stoğunun katlanarak artmaya devam ettiğini söyleyen AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Coşkun, "Bu devasa bütçe ve araziler satıldıktan sonra nereye gidiyor? Bunun takdiri de Sarıyerlinin’’ dedi.

Sarıyer Belediyesi’nin kendi mülkiyetinde olan Zekeriyaköy ve Uskumruköy’deki en değerli parsellerini satışa çıkardı. Konuyla ilgili konuşan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Coşkun, Sarıyer Belediyesi’nin yatırım yapmadığını ve güncel borcunun da hızla yükseldiğini söyledi. Coşkun, daha önce de birçok parselin satıldığını fakat Sarıyer için ciddi bir yatırımın söz konusu olmadığını ifade etti. Satılan parsellerin ise gelirinin nerelerde kullanıldığı merak konusu oldu.

Sarıyer Belediyesi’nin yatırım yapmadığı halde borç stoğunun yükselmeye devam ettiğini belirten Coşkun, ‘’Sarıyer Belediyesi, yatırım yapmayan bir belediye. Buna rağmen, borç stoğu da hızla yükselmektedir. 2024 yılı tasarım bütçesi 3.1 milyar olarak geçtiğimiz ay Sarıyer Belediyesi meclisinde oy çokluğuyla onaylandı. 15 defa bu bütçeyi kullanan belediye başkanı, güncel rakamlarla 45 milyarlık bütçeyi kullanmış oldu. 45 milyar bütçeyle 15 yılda Sarıyer’de ne yapıldı? Gezdiğimiz zaman bunun savurganlıkla gereksiz yere harcandığını görüyoruz. Karşılığına ne aldığına bakacak olursanız, Sarıyer’in yüzde 80’inde daha kaldırım dahi yok. Bu anlamda Sarıyer, yatırıma mahrum bir ilçe. Sarıyer Belediyesi 2014 yılında mahalli idareler kanunu ile köyler mahalle statüsüne geçtikten sonra ciddi anlamda belediyeye bir arazi devri söz konusudur. Bu araziler de parsel parsel satılmaya devam ediyor. Bugüne kadar satılan parseller var, son olarak da ekim ayı meclisinde 7 bin 352 metrekare 1009 sayılı parsel, belediye meclisine satış yetkisi için geldi. Bizim AK Parti grubu olarak ortaya koyduğumuz tepki sonucunda şu an bu parsel satışı komisyonda bekletiliyor’’ dedi.

‘’Sarıyerlinin geleceği, tek tek satılıyor’’

Sarıyer Belediyesi’nin İstanbul’un en borçlu belediyesi olduğunu söyleyen Coşkun, ‘’Daha önce de satılan parseller var. Sarıyer aslında köy tüzel kişiliğine ait olan parsellerin Sarıyer Belediyesi’ne devri sonucunda tek tek satılmaya başlandı. Yani yüzyıllardır Sarıyerlinin, köylünün muhafaza ettiği arsalar, Sarıyer Belediyesi imarı olduktan sonra satılmaya başlandı. 2014 yılında devrolan arsaları Sarıyer Belediyesi, 10 yılı geçmeden teker teker satarak bu arazilerin elimizden çıkmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda ciddi bir yatırım da yok. Satılan arazilerin kamuya ya da yatırıma dönüşmesi de yok. Sarıyer Belediyesi’nin borç stoğu katlanarak artmaya devam ediyor. Bu devasa bütçe ve araziler satıldıktan sonra nereye gidiyor? Bunun takdiri de Sarıyerlinin. Sarıyer Belediyesi İstanbul’un en borçlu belediyesi, gayrimenkulleri hacizli, arazileri tek tek satılıyor. Bunun karşılığında, en az yatırım yapan ilçe belediyesi. Yatırım bütçesi diğer ilçe belediyeleriyle kıyaslanamayacak derecede küçük. 3.1 milyarlık bu bütçe nereye kullanılıyor? Sarıyerliler gibi biz de merak ediyoruz. Biz bunları mecliste soruyoruz, cevap veremiyorlar. Sarıyerlinin geleceği, tek tek satılıyor.’’