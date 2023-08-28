Sarıyer, Cuma Menize ile sözleşme imzaladı

Transfer döneminin gözde isimlerinden 2000 doğumlu orta saha oyuncusu Cuma Menize, Sarıyer ile sözleşme imzaladı.

Bucaspor altyapısında yetişip profesyonel olan orta saha oyuncusu Cuma Menize, Bucaspor forması ile son 3 sezonda 88 maça çıkıp 7 gol atma başarısı gösterdi. Cuma Menize, TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübüne attığı imza sonrası yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğim için çok mutluyum, hedefim bu sene burada şampiyonluk yaşayıp üst liglere transfer olmaktır. Bütün takım arkadaşlarım gibi ben de bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.