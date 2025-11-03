Sarıyer'de beton mikseri arkasındaki boş öğrenci servisine çarparak devrildi

İstanbul Sarıyer’de virajı alamayan beton mikseri kayarak arkasındaki boş öğrenci servisine çarptı ardından da devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, beton mikserinden yola akan mazot kumlanarak araçların kayması önlendi.

Kaza Sarıyer Metin Oktay Caddesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park yakınlarında 34 FSU 402 plakalı beton mikseriyle seyir halinde olan Ali İmran, virajı alamayınca geri kayarak arkasındaki boş öğrenci servisine çarptı. Beton mikseri çarpmanın etkisiyle devrildi. Devrilen beton mikserinden yola mazot aktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, cadde kumlanarak araçların kayması engellendi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.