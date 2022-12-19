Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu

Sarıyer’de bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sarıyer Pınar Mahallesi’nde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken olayla ilgili çalışma sürüyor.