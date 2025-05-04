Sarıyer'de çöken yolda yapılan onarım çalışmaları gece boyu devam etti

Sarıyer'de dün gece saatlerinde çökme meydana gelen ve gün boyu çalışmaların sürdürüldüğü yolda, gece saatlerinde de onarım işlemleri devam etti.

Sarıyer'de çöken yolda yapılan onarım çalışmaları gece boyu devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sarıyer’de dün gece saatlerinde çökme meydana gelen ve gün boyu çalışmaların sürdürüldüğü yolda, gece saatlerinde de onarım işlemleri devam etti.

Sarıyer Eski Büyükdere Caddesi’nde dün gece saatlerinde çökme meydana gelmişti. Çökme sonrası bölgede gün boyu belediye ekipleri tarafından sürdürülen dolgu ve onarım çalışmaları gece saatlerinde de devam etti. Polis ve zabıta ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri çevresinde çalışmalar sürdürülürken çöken yolun bulunduğu güzergah trafiğe kapatıldı.

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