Sarıyer'de gerçekleştirilen genel güvenlik ve asayiş uygulamasında bin 585 kişi kontrol edildi

İstanbul Sarıyer’de dün akşam saatlerinde genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. Bin 585 kişi kontrol edilirken 22 iş yeri de denetlendi. Yapılan uygulamaya Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu da katıldı.

Sarıyer’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. Sarıyer’de belirlenen 7 noktada eş zamanlı yapılan uygulamaya Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu da bizzat bölgeye giderek katıldı. 83 ekip ve 166 polisin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken, vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yapıldı. Ayrıca sürücülerin belgeleri de kontrol edildi.

Bin 585 kişi sorgulandı, 330 araç kontrol edildi

İlçe genelinde 7 farklı noktada eş zamanlı olarak yapılan uygulamaya 166 polis ve 83 ekip katıldı. Denetimlerde, bin 585 kişi sorgulandı, 330 araç ve 68 motosiklet kontrol edildi. Ayrıca 22 iş yeri denetlendi.

Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalanırken, narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca kural ihlali yapan sürücülere yönelik trafik cezai işlemleri uygulandı.