Sarıyer'de iki katlı yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi binasının bodrum katında yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Hastaların tahliye çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer'de iki katlı yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi binasının bodrum katında yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Hastaların tahliye çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer'de iki katlı yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi binasının bodrum katında yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Hastaların tahliye çalışmaları devam ediyor.
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EditörEditör
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Sarıyer’de iki katlı yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi binasının bodrum katında yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Hastaların tahliye çalışmaları devam ediyor.