Sarıyer'de inşaattan taşan su ve çamur bir eve doldu

Sarıyer’de inşaat alanında iş makinası ile yapılan çalışma sırasında su borusu patladı. Borudan taşan suyun bastığı ev kullanılamaz hale geldi. Namaz kılmak için uyanan ve evini su bastığını gören Eyüp Günay, “Uyanmasam ya çocuğumu elektrik çarpıp ölecek ya da hepimiz boğularak öleceğiz” dedi. Suyun eve dolduğu anlar cep telefonu kamerasına yansırken ev sahipleri yetkililerden çözüm bekliyor.

Olay, 18 Kasım cuma sabahı Sarıyer Poligon Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatı devam eden alanda iş makinası ile çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı. Patlayan borudan fışkırarak inşaat alanını aşan su bir evi bastı. Sabah namazı için uyanan ev sahibi Eyüp Günay, evin içine su dolduğunu gördü. Hemen eşini ve çocuklarını uyandırarak dışarı çıkaran Günay, evin içine dolan su ve çamuru engellemeye çalıştı. Tüm çabaya rağmen su ve çamur evin içine dolarken elektronik eşyalar ve mobilyalar kullanılamaz hale geldi. Evinin içine dolan su ve çamurla tüm eşyaları ve evi kullanılamaz hale gelen aile yetkililerden çözüm bekliyor.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, inşaat alanından taşan su ve balçığın evin bahçesine ve içerisine dolduğu görülüyor. Yetkilerden çözüm bekleyen Eyüp Günay, “Dün gece ben namaz kılmak için uyandım. Abdest almaya girdiğim esnada bir baktım burada çamur var. Ondan sonra ben kapıyı açtım. Bir baktım kapıyı açınca şuraya kadar balçık bir anda içeriye boşalmaya başladı. Öyle böyle değil. Yatağın üzerinde çocuğum mahsur kaldı. İSKİ’yi arıyorum. Diyorum ki gelin şu suyu kesin. Gelen giden yok” şeklinde konuştu.

“İSKİ mesai saatimiz başlamadı, dedi”

Günay, şunları kaydetti: “İSKİ mesai saatimiz başlamadı, dedi bana. En son 2 saat sonra zabıta, ben dışarıda mücadele veriyorum en sonunda Allah razı olsun zabıta alıp geliyor. Büyükşehir inşaatından geliyor. Videosu da bende mevcut. İçeride su borusu patlıyor. Şu an ona bile sahip çıkmıyorlar. Video görüntüsü de var bende. Sahip çıkmıyorlar. O diyor ki İSKİ’den oldu. O diyor ki bilmem neyden oldu. Ben mağdurum. Bir geçmiş olsun deyin. Geçmiş olsun dahi diyen yok” ifadelerini kullandı.

“Uyanmasam ya çocuğumu elektrik çarpıp ölecek ya da hepimiz boğularak öleceğiz”

Günay, “Uyanmasam ya çocuğumu elektrik çarpıp ölecek ya da hepimiz boğularak öleceğiz. Benim ortada mağduriyetim var. Benim kimsenin sadakasına ihtiyacım yok. Bana bir geçmiş olsun dahi demediler. Şu ana kadar kapımı kimse çalmadı” diye konuştu.