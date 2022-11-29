Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan şüpheli adliyeye sevk edildi

Sarıyer’de bir köpeği öldürmeye teşebbüs eden şahıs, serbest bırakılmasının ardından polis ekipleri tarafından tekrar yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 27 Kasım günü saat 03.30 sıralarında Maden Mahallesi’nde cadde üzerinde bir kişinin, bir köpeği boğmaya çalıştığı ihbarını alan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek çalışma başlatmıştı. Güvenlik kameraları görüntülerinin incelenmesinin ardından, zanlının aynı ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi’nde bir adrese girdiği tespit edilmişti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, E.Ç.K.’yi yakalayarak gözaltına almıştı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Zanlı yeniden gözaltına alındı

Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından zanlı yeniden gözaltına alındı. Şüpheliye 2 bin 43 TL idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.