Sarıyer'de korkutan orman yangını: Helikopter havadan müdahale etti

Sarıyer Ayazağa'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Sarıyer'de korkutan orman yangını: Helikopter havadan müdahale etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Sarıyer Ayazağa’da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. 500 metrekarelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı