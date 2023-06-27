Sarıyer'de Kurban Bayramı tedbirlerinde dron ile denetim

Sarıyer’de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücüler dron ile tek tek tespit edilirken, emniyet kemeri takmayan bir taksi şoförü muhabirin “Emniyet kemeri takmamız gerekiyor” sözüne karşılık, “Sen takıyor musun?” şeklinde pişkinlikle cevap verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Sarıyer Baltalimanı’nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde tek tek durdurulan sürücüler uygulama noktasına getirilerek belgeleri kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücüler ise dron ile tespit edilerek para cezası uygulandı. Emniyet kemeri takmayan üç sürücüye 436’şar TL’den toplam bin 308 TL para cezası yazıldı.

Dron ile emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir sürücü kararı kabul etmeyerek emniyet kemeri taktığını iddia ederken, bir taksi şoförü ise muhabirin “Emniyet kemeri takmamız gerekiyor” sözüne karşılık, “Sen takıyor musun?” şeklinde pişkinlikle cevap vermesi dikkat çekti.

“Sen emniyet kemeri takıyor musun?”

Dron ile emniyet kemeri takmadığını tespit edilen bir taksi şoförü, “Emniyet kemeri takmıyordum. Kurallara siz ne kadar uyuyorsanız biz de o kadar uyuyoruz. Sen emniyet kemeri takıyor musun?” ifadelerini kullandı.

“Cezayı yiyeceğiz, bunun başka bir alternatifi yok”

Emniyet kemeri takmadığını kabul eden ve bu durumda ceza yemenin normal olduğunu söyleyen bir sürücü, “Trafik kurallarına uyuyorum. Uymam gerekiyor. Kabul ediyorum, emniyet kemeri takmadım. Cezayı yiyeceğiz, bunun başka bir alternatifi yok” dedi.

“Dron görüntülerini kabul etmiyorum”

Emniyet kemeri taktığını ve dronun yanlış tespit ettiğini iddia eden bir vatandaş ise “Kemerim takılıydı. Zaten takmadığında alarm ötüyor. Dron görüntülerini kabul etmiyorum. Kemerim kesimlikle takılıydı. Şimdi gidiyim dava mı açayım kemer için?” diye konuştu.