Sarıyer'de metruk bina çöktü: Sokağa giriş çıkışlar kapatıldı

Sarıyer’de 2 katlı metruk bina, yoğun yağışın da etkisiyle çöktü. Olayın yaşandığı sokağa giriş çıkışlar kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, birçok noktada çökme ve su baskınlarına yol açtı. Sarıyer Yeniköy Mahallesi Sarı Asma Sokak’ta bulunan 2 katlı metruk ahşap bina da yoğun yağış sonucu saat 15.50 sıralarında çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sokak güvenlik şeridiyle girişe kapatıldı. Çökerek sokaktaki yolu kapatan binanın molozlarının belediyeye ait iş makineleriyle kaldırılacağı öğrenildi.