Sarıyer'de öldürülen anne kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Sarıyer’de yaşanan tartışma sonucu öldürülen anne kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından teslim alındı. Cenazeler defnedilmek üzere memleketleri Tokat’a götürüldü.

Sarıyer İstinye’de dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Erdal Şahin eşi Nazlı Şahin ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyümesi üzere sesleri duyan kayınvalide Salime Şahin kavgayı ayırmak üzere damadının evine gitmişti. Ancak kavga daha da şiddetlenince Erdal Şahin cinnet geçirerek eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi Salime Şahin’i av tüfeğiyle vurdu ve aynı silahla intihar etmişti.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından talihsiz anne kızın cenazesi aile yakınları tarafından teslim alındı. Erdal Şahin’in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’nda bırakıldı. Nazlı ve Salime Şahin’in cenazeleri daha sonra defnedilmek üzere memleketleri Tokat’ın Reşadiye ilçesine götürüldü.