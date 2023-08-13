Sarıyer'de uyarıların ardından denize giriş yasaklandı

Sarıyer’de kent genelinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı. Kaymakamlık tarafından alınan karar sonrası yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları, yoğun dalga ve ters akıntı (RİP) nedeni ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girme yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde sarı kodlu uyarıda bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından Sarıyer Kaymakamlığı tarafından alınan karar ile denize girişler yasaklandı.

Sarıyer Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"13.08.2023 Pazar günü Sarıyer/İstanbul bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre rüzgar hızının 50-75 kilometre/saat aralığında, dalgaların ise 1,5-2 metre yüksekliğe ulaşmaktadır. Bu kapsamda 13.08.2023 Pazar günü Sarıyer İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde olumsuz hava koşulları, yoğun dalga ve ters akıntı (RİP) nedeni ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girme yasaklanmıştır."