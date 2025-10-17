Sarıyer'de yoldan çıkarak devrilen tırın kaza anları kameraya yansıdı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır devrilerek yan yattı. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır devrilerek yan yattı. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği öğrenilemeyen 67 EK 377 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan devrilmiş, sürücü vatandaşlar yardımıyla araçtan çıkarılmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası tır sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Kaza anı kamerada
Meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda ilerleyen tırın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildiği görülüyor.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.