Sarıyer'in yeni teknik direktörü Şenol Can oldu

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer'de teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Sarıyer'in yeni teknik direktörü Şenol Can oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol 1. Lig’in yeni ekiplerinden Sarıyer’de teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

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Şenol Can, 2020 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde Kasımpaşa ve Fatih KaragümrüK’te görev yaptı.