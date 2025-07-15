Sarıyer'in yeni teknik direktörü Şenol Can oldu
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer'de teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Trendyol 1. Lig’in yeni ekiplerinden Sarıyer’de teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.
Şenol Can, 2020 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde Kasımpaşa ve Fatih KaragümrüK’te görev yaptı.