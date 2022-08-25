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Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen'i alkışlarla cezaevine gönderdi.

Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi
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Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmış ve bu sözleriyle ilgili hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Gülşen, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tutuklanmasına hükmetmişti. Hakkında tutuklama kararı verilen şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen’i alkışlarla cezaevine gönderdi.

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İHA
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