Şarkıcı Gülşen'e 10 ay hapis cezası

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen’in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gülşen’i 10 ay hapis cezasına çarptırarak, hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Şarkıcı Gülşen’in bir konserinde imam hatiplilere yönelik "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan Gülşen katılmadı. Duruşmada Gülşen’i avukatları temsil etti. Duruşmada savunma yapan Gülşen’in avukatları, söz konusu söyleminin tüm imam hatiplilere yönelik olmayıp, sadece sahnede yapılan şakadan ibaret olduğunu, imam hatiplilerin sosyal bir sınıf olmadığını belirtti. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatını isteyerek, söz konusu teminat bedelinin iadesiyle bu tedbirin kaldırılmasını talep etti.

10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülşen Çolakoğlu’nu ’halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı, karşılanabilecek veya dosyaya yansıtılan bir zararın bulunmadığı ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığı gerekçesiyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına da hükmetti. Öte yandan, sanık tarafından yatırılan 250 bin liralık güvence parasının kendisine geri verilmesine karar verildi.

Olayın geçmişi

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir’de 30 Nisan’daki konserinde “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen’in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma çerçevesinde Gülşen 25 Ağustos 2022’de önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti, daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle tutukluluğunun 4. gününde ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmiş ve Gülşen Çolakoğlu’nun avukatının yeniden itirazı üzerine ’konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca, ev hapsi kaldırılan Gülşen’in ’yurt dışına çıkış yasağı’ ile haftada 1 gün ’imza atma’ şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilmişti. Daha sonra ilk celsede Gülşen’in imza atma şartı kaldırılmış, 26 Ekim 2022’de ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı.