Şarköy'de 1 ton 150 litre el yapımı şarap ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 1 ton 150 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

Şarköy'de 1 ton 150 litre el yapımı şarap ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 1 ton 150 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca kaçak içkiye yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce 8 Mart 2024 tarihinde Şarköy ilçesi İğdebağları Mahallesi’nde T.C. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 1 ton 150 litre el yapımı şarap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

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Şahısla ilgili işlem yapıldı.