Şarköy'de 1 ton 150 litre el yapımı şarap ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 1 ton 150 litre el yapımı şarap ele geçirildi.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 1 ton 150 litre el yapımı şarap ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca kaçak içkiye yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce 8 Mart 2024 tarihinde Şarköy ilçesi İğdebağları Mahallesi’nde T.C. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 1 ton 150 litre el yapımı şarap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
Şahısla ilgili işlem yapıldı.