Şarköy'de çiftçi toplantısı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde çiftçi toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Mahalle Muhtarı ve üreticilerinin katıldığı toplantıda; organik tarım, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uygulamaları, buğday hastalık ve zararlıları ile mücadele, ayçiçek hastalık ve zararlıları ile mücadele, gübreleme ve sulu tarım ile ilgili genel bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" çerçevesinde verilen hibe destekleri ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.