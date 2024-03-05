Şarköy'de din görevlilerine izcilik eğitimi verildi

Tekirdağ Şarköy'de İlçe Müftülüğü tarafından, din görevlilerine yönelik İzcilik Tanıtım Semineri verildi.

Şarköy'de din görevlilerine izcilik eğitimi verildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ Şarköy’de İlçe Müftülüğü tarafından, din görevlilerine yönelik "İzcilik Tanıtım Semineri" verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Şarköy Müftülüğü Kebir Camii’nde seminer düzenlendi.

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Şarköy İlçe Müftüsü Ramazan Tekin’in açılış konuşmasının ardından Tekirdağ Diyanet İzci Liderleri Onur Çelen ve Mehmet Sadık Erdem tarafından verilen seminerde izciliğin tarihçesi, izci kampları, izciliğin dünyada yayılması, izcilik metotları ve izcilerin yaptığı aktiviteler hakkında din görevlilerine bilgiler verildi.