Şarköy'de orman yangını 10 saattir sürüyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını 10 saattir devam ediyor.

Şarköy'de orman yangını 10 saattir sürüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesindeki orman yangını 10 saattir devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, tarım arazilerini etkisi altına aldıktan sonra yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangında bazı mahalleler boşaltıldı, bazı evlerde hasar oluştu. Vatandaşlar hayvanlarını tahliye ederken, ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Alevlerin gece boyunca bölgeyi aydınlatması dikkat çekti. Bugün öğleden sonra saat 14.00’da çıkan yangın yaklaşık 10 saattir devam ederken, yangın Çanakkale sınırına dayandı. Yangına müdahale sürüyor.

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